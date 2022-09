Flávia Paixão representa Brasil em evento do YouTube, em Nova York

Todos os anos, os principais criadores de conteúdos educacionais do mundo se encontram num evento anual promovido pelo YouTube. No EduCon desse ano, o Brasil foi representado pela consultora, especialista em pequenos negócios e marketing digital, a apresentadora do programa ao vivo do Jornal Correio Flávia Paixão.

No encontro anual realizado no último dia 08, na sede do Google, em Nova York, Estados Unidos, Flávia Paixão, que foi a única palestrante brasileira, esteve ao lado de grandes referências do mercado, como Katie Kurtz, diretora administrativa e diretora global do YouTube; Greg e Mitch Moffitt, da AsapsSCIENCE, comediantes e educadores queer com mais de 10 milhões de fãs no YouTube; Malika Saada Saar, chefe global de parcerias de direitos humanos do YouTube e Neil de Grasse Tyson, escritor americano, astrofísico e diretor do Planetário Hayden no Centro Rose para a Terra e o Espaço.

“Participar de um evento global que busca fortalecer os canais de educação de diversos países como Brasil, EUA, China, Tailândia e Índia, sobretudo por entender que contribuímos com a transformação da sociedade através da produção de conteúdo, é muito valioso e importante. É uma oportunidade que temos, tanto de ensinar quanto de aprender e conectar com nomes que são referência no mundo", destacou a criadora do canal Empreender com Paixão.

Durante sua participação, Flávia contou como criou o canal “Empreender com Paixão”, como a internet a ajudou a potencializar os seus negócios e também enxergar a plataforma como um negócio e compartilhou as estratégias que utilizou para ultrapassar os 70 mil inscritos, trazendo conteúdos sobre gestão de negócios, estratégias de marketing e vendas, gestão financeira, além de dicas para micro e pequenos empreendedores.

Após a edição global, ainda em setembro, será realizado o encontro nacional, em São Paulo, e a empresária também participará como painelista, mostrando como criar um canal no YouTube, planejá-lo como um negócio, como fortalecer uma marca e fazer uma empresa expandir através da plataforma.