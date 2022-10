Flávio Bolsonaro comenta derrota do pai nas eleições: 'Não vamos desistir'

O filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro, falou, pela primeira vez, sobre a derrota do pai nas eleições 2022 para o eleito Luiz Inácio Lula da Silva na tarde desta segunda (31). Bolsonaro ainda não se manifestou.

Em publicação feita nas redes sociais, o filho "01" do presidente agradeceu aos votos recebidos, que representam a maior votação da vida política de Bolsonaro. Ele foi eleito neste segundo turno com 57.970.060 votos, o que significa 165.797 votos a mais do que em 2018.

Na postagem, Flávio ressalta ainda que ele e seus aliados irão "erguer a cabeça" e "não desistir do Brasil".

"Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!", publicou.

Discurso semelhante foi feito por aliados bolsonaristas, como a deputada reeleita Carla Zambelli, que afirmou que "será a maior oposição que Lula jamais imaginou ter”.