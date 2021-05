Flávio Bolsonaro filia-se ao Patriota e pai pode seguir caminho

O senador Flávio Bolsonao anunciou nesta segunda-feira (31) que irá se filiar ao Patriota. O filho do presidente Jair Bolsonaro deixou o Republicanos na semana passada.

O comunicado da filiação foi feito durante uma convenção online do partido para aprovar o novo estatuto. De acordo com o colunista Lauro Jardim, de O Globo, a expectativa da sigla é que Jair Bolsonaro, sem partido desde 2019, siga o caminho do filho pensando nas eleições de 2022.

"É motivo de muita honra ser convidado para entrar num partido em que, talvez, eu devesse ter me filiado lá atrás. (...) Minha vinda para esse partido é para somar. Quero fazer um convite para que a gente forme o maior partido do Brasil a partir das eleições de 2022", disse Flávio.

Adilson Barroso, que preside o Patriota, alou, antes de Flávio, que Jair Bolsonaro pode aceitar ir para o partido "por causa da amizade, sem pedir uma bala".

Embora o senador não tenha feito menção direta à filiação do pai, os integrantes do partido estão votando se são favoráveis ou contra o embarque do patriarca na legenda.