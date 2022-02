(Foto: Alô Alô Bahia)

Um dos prazeres de Flora e Gilberto Gil é dividir os bons momentos com familiares e pessoas queridas. Uma das mais próximas é Lucinha Araújo, mãe do cantor Cazuza, com quem mantêm uma amizade de toda a vida.

Lucinha está hospedada no apartamento do casal no Mansão Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória. Nesta sexta-feira(11), ela e Flora aproveitaram a noite para bons papos com Gil tocando no violão.

