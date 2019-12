Fluminense anuncia Odair Hellmann como novo técnico

O Fluminense terá Odair Hellmann como comandante em 2020. O time anunciou nesta quarta-feira (11) a contratação do treinador, que ficará no lugar ocupado, até agora, por Marcão. O técnico chegará com o auxiliar técnico Maurício Dulac e a dupla tem acerto válido por um ano, encerrando no fim da próxima temporada.

Segundo o Flu, o acordo foi fechado na noite da última terça-feira (10), na Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde Odair está fazendo o curso para tirar a licença Pro da CBF, exigido pela Conmebol.

Odair Hellmann é o novo técnico do Fluminense! Seja bem-vindo, Guerreiro! Saiba mais >> https://t.co/u6XTy3uQeW pic.twitter.com/NlkVHXp9FZ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 11 de dezembro de 2019

O treinador estava sem time desde outubro, quando saiu do Internacional depois de quase dois anos no comando do grupo. No Colorado, foi terceiro colocado no Brasileirão de 2018, chegou às quartas de final da Copa Libertadores e na final da Copa do Brasil em 2019. Esteve no time gaúcho em 116 jogos com o Colorado, acumulando 61 vitórias, 27 empates e 28 derrotas - um aproveitamento de cerca de 60%.

Marcão voltará a ser auxiliar técnico, além de ficar responsável pela equipe sub-23. Com o ex-jogador como treinador, aliás, o Fluminense reagiu no fim do Brasileirão, escapando de uma possível queda à Série B e conseguindo uma vaga na Copa Sul-Americana.

Com a saída de Marcão, Roger Machado, do Bahia, é o único treinador negro de um time da Série A 2020.