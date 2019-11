Fluminense e Bahia de Feira decidem Copa Baiana de Aspirantes

A Copa Baiana de Aspirantes será decidida no sábado (9) e a taça da primeira edição do torneio amistoso ficará em Feira de Santana. Soberanos durante todo o campeonato, Fluminense e Bahia de Feira se enfrentarão na final de jogo único, às 16h30, no estádio Joia da Princesa, mando de campo do Touro do Sertão, dono da melhor campanha.

O Bahia de Feira chegou à decisão após bater a Jacuipense, por 1x0, na Arena Cajueiro, na última sexta-feira (1). O gol do triunfo na semifinal foi marcado por Capone, nos acréscimos da partida. Já o Fluminense derrotou o Vitória, no Joia da Princesa, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar.

Fluminense e Bahia de Feira já se enfrentaram na competição. Na fase classificatória, o Flu venceu o Tremendão por 3x1, no Joia da Princesa.

A primeira edição da Copa Baiana de Aspirantes começou a ser disputada no dia 5 de outubro, com a participação de seis clubes: Bahia, Vitória, Olímpia, Jacuipense, Fluminense de Feira e Bahia de Feira. Organizadores do torneio, Bahia e Olímpia foram eliminados ainda na fase classificatória. As agremiações jogaram o torneio com as equipes sub-23 e puderam utilizar até seis atletas acima da idade limite.