Fluminense x Bahia: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

Fluminense e Bahia duelam nesta segunda-feira (30) pela 18ª rodada da Série A. No tricolor baiano, a novidade será a presença do novo técnico Diego Dabove no banco de reservas. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

A partida entre cariocas e baianos terá transmissão exclusiva do canal Premiere. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola a partir das 19h.

Prováveis escalações

Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Gabriel Teixeira, Fred e Lucca. Técnico: Marcão

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Raniele, Mugni e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Diego Dabove

Arbitragem

Edina Alves Batista (SP) apita o jogo, auxiliada por Neuza Ines Back (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF). Já o árbitro de vídeo será Wagner Reway (PB).