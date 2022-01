Flurona: sobe de oito para dez o número de casos na Bahia

A prefeitura de Jaguarari confirmou, na tarde desta quarta-feira (05), mais dois casos de infecção do tipo Flurona, diagnóstico dado quando uma pessoa testa positivo para a Síndrome Gripal Influenza e para a covid-19 ao mesmo tempo. Os pacientes são um homem de 47 anos e uma jovem de 22 anos. Com isso, sobe para 10 o número de casos da coinfecção, registrados em outros três municípios: Salvador, Feira de Santana e Camaçari.

Os resultados foram confirmados por um laboratório privado no distrito de Pilar e encaminhados para a Vigilância Epidemiológica do município de Jaguarari. Segundo informações da diretora de epidemiologia do setor, Ada Carolina Rodrigues, os pacientes passam bem.

A mulher foi encaminhada para casa e segue em tratamento domiciliar com uso de medicamentos para tratar o espirro e a tosse. Já o segundo paciente, por ser conveniado do mesmo laboratório que realizou o exame e provavelmente fazer parte de algum grupo de risco como diabetes, pressão alta ou outras doenças crônicas, foi encaminhado pela equipe de medicina do local para ser medicado em um hospital.

“No caso de pacientes que fazem parte de algum grupo de risco, como diabéticos ou que têm problemas cardíacos, o tratamento indicado para a síndrome gripal é o Tamiflu, indicado de acordo com um protocolo de uso específico. Esse é um medicamento que nós temos no hospital de Jaguarari, fornecido pela Secretaria de Saúde do governo do estado. Eu orientei isso para a enfermeira, mas o grupo de medicina do laboratório que diagnosticou o paciente preferiu encaminhá-lo para o hospital conveniado” explicou a diretora de Vigilância Epidemiológica de Jaguarari.

Os dois novos casos ainda não foram contabilizados pela Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (Sesab). O último boletim epidemiológico foi publicado na terça-feira (4) e contabilizava oito casos de infecção do tipo Flurona no Estado.

Onde fazer o teste de Covid e Influenza no mesmo local

A circulação da nova variante ômicron da covid-19 e o aumento nos casos de Influenza tem gerado um crescimento gradativo das infecções do tipo Flurona, e a maneira mais simples de identificar a doença é a testagem. Diante desse cenário já é possível encontrar alguns laboratórios que realizam esse tipo de exame.

O laboratório Delfin oferece um teste dois em um, que consegue detectar ao mesmo tempo o vírus da covid-19 e o da Influenza em apenas um exame. O procedimento custa R$ 170,00, e o resultado é dado 24h depois. Para realizar o procedimento, o paciente precisa agendar um horário por telefone. Apenas as unidades de Lauro de Freitas e do Itaigara fazem o teste.

Já o laboratório Leme realiza os dois exames na mesma clínica, mas separadamente. O teste para detectar o vírus Influenza custa R$ 273,00, e o resultado é entregue ao paciente em até quatro dias. O teste de covid-19 é feito por R$ 280,00, com resultado em 24h. Quem não estiver apresentando sintomas pode fazer o exame sem agendamento, por ordem de chegada em qualquer unidade Leme. No entanto, quem estiver apresentando algum sintoma precisa marcar um horário nas unidades de Vilas, Campo Grande ou Rio Vermelho. Os testes podem ser feitos no mesmo dia.

A rede de laboratórios Diagnoson A+, também realiza os dois exames, mas um de cada vez. O teste de PCR custa R$ 260,00, e o resultado é dado em até três dias corridos. No caso do teste de Influenza, o resultado é apresentado em até quatro dias úteis e custa R$ 342,39. Os exames só podem ser feitos por meio de agendamento por telefone, se procurado de forma particular, ou pelo site, se o paciente optar pelo uso de convênio médico. Apenas a unidade A+ da Pituba disponibiliza os dois testes, que também podem ser feitos no mesmo dia.