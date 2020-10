Focado na Chapecoense, Vitória faz treino técnico na Toca

O Vitória tem um duelo importante contra a Chapecoense, sábado (17), às 16h, na Arena Condá, em Chapecó, e está focado em iniciar a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro diante da equipe catarinense. Com 18 pontos, o rubro-negro é o 12º colocado na tabela de classificação. Em 3º lugar, a Chapecoense soma 26 pontos.

Sem outros jogos durante a semana, o novo técnico Eduardo Barroca está tendo tempo para preparar o time. Nesta quarta-feira (14), o comandante rubro-negro priorizou as atividades técnicas com a finalidade de treinar pressão na saída de bola, finalização e fundamentos.

Apesar de liberado para treinar sem restrições, o lateral direito Van não participou da atividade. Ele está recuperado da lesão muscular na coxa, mas a comissão técnica e o departamento médico optaram por fazer testes no aparelho isocinético. Depois, Van aprimorou a forma física em separado.

O elenco do Vitória volta a treinar na quinta-feira (15) pela manhã, na Toca do Leão. Será o último treinamento em Salvador antes do jogo contra a Chapecoense. À noite, a dlegação viaja para São Paulo e na sexta-feira segue para Chapecó.