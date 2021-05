Focado no Flu de Feira, Vitória se reapresenta na Toca do Leão

O elenco do Vitória se reapresentou na Toca do Leão na manhã desta segunda-feira (3), quando iniciou os preparativos para o jogo contra o Fluminense de Feira, o último da fase classificatória do Campeonato Baiano. O confronto marcado para às 19h30 de quarta-feira (5), no Barradão, vale muito para as duas equipes. Enquanto o time do interior luta contra o rebaixamento, o da capital tenta avançar às semifinais do torneio.

Depois de perder por 2x1 para a Jacuipense no domingo (2), o Vitória não depende mais apenas das próprias forças para se classificar. Em 6º lugar, com 10 pontos, precisa vencer o Fluminense, além de secar o Bahia de Feira e ficar de olho no duelo entre Bahia e Jacuipense.

Nesta segunda-feira, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra a Jacuipense participaram de atividades regenerativas. Os demais fizeram trabalhos técnicos.

Para a partida contra o Flu de Feira, o técnico Rodrigo Chagas não poderá contar com o volante João Pedro e o centroavante Samuel. Expulsos diante da Jacuipense, eles estão suspensos. Com covid-19, o goleiro Ronaldo, os volantes Gabriel Bispo e Fernando Neto, além do atacante David também são baixas. Fernando Neto, em recuperação de contusão, já não vinha atuando.

A tomografia realizada pelo lateral direito Van não apresentou anormalidade. Ele levou uma forte bolada no rosto durante a partida contra a Jacuipense e precisou ser avaliado pelos médicos.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de terça-feira (4), quando fará o último treino preparatório para a decisão diante do Fluminense.