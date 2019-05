Focado no Vila Nova, Vitória treina no feriado na Toca do Leão

Focado no duelo com o Vila Nova-GO, sábado (4), às 16h30, no Barradão, o elenco do Vitória treinou na Toca do Leão na manhã desta quarta-feira (1). A atividade foi fechada à imprensa. De acordo com a assessoria de comunicação rubro-negra, o técnico Cláudio Tencati comandou um coletivo tático. Os jogadores também trabalharam chutes a gol e cruzamento na área.

O elenco do Vitória volta a treinar na quinta-feira (2) pela manhã. A partida contra a equipe goiana será a primeira do Vitória como mandante na Série B.

Na rodada de estreia do campeonato, o Leão jogou fora de casa e perdeu para o Botafogo-SP por 3x1.