Focos de incêndio são controlados na Serra das Almas

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), os brigadistas e demais voluntários conseguiram controlar os focos de incêndios florestais entre os municípios de Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora, na Serra das Almas. Agora foi iniciado o período de monitoramento que será realizado pelos quase 60 homens e mulheres, além de aeronaves que sobrevoarão a área nessa fase.

Durante o combate realizado na segunda-feira (11), foi feito um voo, com apoio de um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer), onde foi identificado alguns focos ainda ativos que foram imediatamente combatidos de forma efetiva pelas equipes em campo, com apoio de 4 aviões Air Tractors. Ao final do dia, não se verificou mais nenhum foco de incêndio aparente, mas permanece o alerta sobre a possibilidades de focos de incêndios subterrâneos, comuns na Chapada Diamantina.

A ação tem o suporte do Programa Bahia Sem Fogo, que é coordenado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema). O programa atua na prevenção e combate às queimadas no estado da Bahia, promovendo também cursos para formação de peritos, treinamento de brigadistas, reuniões e oficinas com as comunidades rurais, campanhas de prevenção, sensibilização e educação ambiental e a organização de subcomitês.