Fofoqueira assumida, Sarah Aline é confirmada na pipoca do BBB 23

O elenco do Big Brother Brasil 23 confirmou mais uma participante para o time dos pipocas. Natural de Osasco, São Paulo, a psicóloga e analista de Diversidade, Sarah Aline, de 25 anos, promete agitar o jogo.

“O BBB é o sonho da minha vida. Para mim, vale tudo pelo prêmio. Não tem como não ser assim”, avisa aos concorrentes.



Sarah diz que tem facilidade de fazer amizades, mas se considera uma pessoa observadora e seletiva. A paulista também se considera desastrada e muito intensa, além de ser viciada em fofoca, o que pode dar confusão na casa. “As fofoquinhas edificam meu ser”, brinca.

Criada em um lar cristão, ela é apaixonada por arte. O primeiro contato com o mundo da música surgiu quando os pais dela, que são missionários, iniciaram um projeto onde visitavam unidades de detenção de menores infratores cantando rap e dando uma nova visão de mundo para os jovens.

Segundo Sarah, ela nunca teve medo do "batente" e teve diversos empregos para conseguir pagar a faculdade de Psicologia. Hoje, mora sozinha em seu apartamento próprio.

Para Sarah, sua boa memória será uma ótima aliada no jogo. A pauliksta também está ansiosa pelas festas, já que ama dançar, dominando todos os passinhos da moda. Ah, ela avisa: está solteira e aberta para novos amores. “Quando me apaixono, saio do encontro já pensando no nome dos nossos filhos”.

O BBB 23 estreia no dia 16 de janeiro.