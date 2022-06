Fogo Cruzado: Aplicativo vai mapear onde ocorrem tiroteios em Salvador e RMS

Os tiroteios e disparos de arma de fogo que acontecem em Salvador e na região metropolitana serão localizados e contabilizados a partir desta sexta-feira (1º). O Instituto Fogo Cruzado, uma Organização Não Governamental (ONG), vai implantar na cidade um serviço de checagem dessas ocorrências, como já acontece no Rio de Janeiro (RJ) e em Recife (PE), desde 2016 e 2018, respectivamente.

Há cerca de um mês, a promotora de vendas Isabel (nome fictício) saiu de casa para trabalhar, mas teve que voltar no meio do caminho. Ela mora em Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário da capital, e contou que foi surpreendida por uma troca de tiros entre bandidos. A mulher conseguiu se abrigar em um imóvel vizinho e retornou para casa ainda ofegante.

“Eu estava indo para o ponto de ônibus quando um vizinho que estava voltando contou que viu uns homens armados, logo depois começaram os disparos. Não consegui ver [os bandidos], mas o barulho era muito alto, eles estavam muito perto. Uma senhora me deixou ficar um tempo na casa dela e, quando diminuiu um pouco, eu corri para casa. De lá pra cá ocorreram mais confrontos, principalmente de madrugada”, contou.

Ocorrências desse tipo serão registradas pelo aplicativo Fogo Cruzado. Na prática, a ONG usa a tecnologia para mapear a violência na cidade. Através da ferramenta, disponível para Android e iOS, será possível denunciar de forma anônima o local, data e horário em que estejam acontecendo os confrontos ou disparos de arma de fogo, e o público em geral poderá ter acesso a essas informações de maneira on-line.

Serviço estará disponível no celular (Foto: divulgação)

A diretora executiva do Instituto e especialista em segurança pública, Cecília Olliveira, contou que antes de publicar as ocorrências a equipe checa os dados com fontes oficiais e não oficiais, com o objetivo de evitar fraudes e a duplicidade de ocorrências. As informações incompletas, repetidas ou não confirmadas são descartadas.

“Além de receber notificações de usuários diretamente via aplicativo e redes sociais, a equipe de gestão de dados do Fogo Cruzado recebe informações diretas de parceiros que atuam em campo. Neste caso só são consideradas fontes conhecidas, com as quais já existe relacionamento prévio, como coletivos, comunicadores e moradores que atuam localmente. A equipe do Fogo Cruzado também adiciona às bases de dados as informações coletadas via imprensa e canais das autoridades policiais”, explicou.

Cecília Olliveira contou que o App tem um sistema de checagem de dados (Foto: divulgação)

O objetivo da ferramenta é divulgar dados abertos e colaborativos sobre violência armada, números que podem embasar decisões e a elaboração de estudos e políticas públicas. Ela contou que a Bahia foi escolhida porque está na lista dos seis estados onde houve aumento no número de homicídios em 2021.

“Cinco das 30 cidades mais violentas estão no estado, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estado também acumulou o maior número de mortes por arma de fogo entre 2004 e 2019 no Brasil e tem um dos maiores números de mortes decorrentes de intervenção policial do país”, disse, e citou também disputas de facções criminosas e aumento na apreensão de armas.

População

Os moradores poderão se cadastrar para receber alerta das ocorrências. Pessoas que trabalham visitando as comunidades disseram que essa iniciativa pode ajudar também a polícia. O motorista por aplicativo Raimundo Nonato, 49 anos, acredita que com o aplicativo e a garantia do anonimato as pessoas se sentirão mais incentivadas a denunciar os casos de violência.

“Hoje, para fazer uma denúncia é preciso procurar a polícia, seja pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, e muita gente tem medo. Acredito que, fazendo isso por um aplicativo, vai ficar mais fácil e as pessoas vão se sentir mais seguras para denunciar. É mais informação para ajudar. No caso da gente, motorista, esse sistema de alerta ajuda a saber quais regiões evitar ”, disse.

Haverá um sistema de alerta para os moradores (Foto: divulgação)

Comerciantes reclamaram que a violência provoca prejuízos em diversas áreas. O dono de um bar em Valéria, que pediu para não ser identificado, contou que já presenciou algumas ocorrências. “É ruim para todo mundo. O comércio fecha, as escolas ficam sem aula e a população fica sem transporte porque os ônibus param de circular”, disse.

O Instituto Fogo Cruzado informou que o aplicativo em que a população poderá denunciar os casos de tiroteio e disparos de arma de fogo estará disponível em breve, e que a equipe começa a operar a partir desta sexta-feira (1º).

SSP pede cautela

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, em nota, que entende que o engajamento da sociedade no combate à violência é indispensável, mas que é necessário cautela nas propostas e soluções apresentadas.

“Por não se tratar de um recurso oficial, não é possível atestar a veracidade das informações que serão coletadas pelo aplicativo proposto, o que impossibilita a utilização desse recurso para fins policiais. Os dados gerados de forma indiscriminada e sem confirmação oficial podem produzir estatísticas distorcidas”, diz a nota.

O CORREIO perguntou se a pasta faz algum tipo de mapeamento dos tiroteios e disparos de arma de fogo na capital e Região Metropolitana, como propõe o aplicativo, a Secretaria afirmou que dispõe de vários recursos para coleta de informações, inclusive de forma anônima, como o Disque Denúncia (181), o 190, além das redes sociais. Todos esses canais estão disponíveis de maneira gratuita e sigilosa.

“A pasta lembra que a confiabilidade na integridade dos dados obtidos, a disponibilização destes dados e a segurança da informação dos usuários, regulamentada inclusive pela Lei Geral de Proteção de Dados, são itens primordiais para implantação e uso de qualquer ferramenta”, afirma a nota.