'Foi um excelente jogo', comemora Gilberto após goleada no CRB

Ele é o artilheiro isolado da Copa do Nordeste e deixou o gramado de Pituaçu neste sábado (17) cheio de motivos para festejar. Gilberto assinou um dos tentos marcados pelo Bahia na goleada por 4x0 contra o CRB, em Pituaçu. Foi o sétimo gol dele no torneio regional.

O triunfo diante da equipe alagoana classificou o Bahia para as semifinais do Nordestão. A decisão acontecerá em jogo único diante do Forteleza, sábado (24), no estádio Castelão. A equipe cearense se classificou após vencer o CSA por 2x1.

"Nosso time tá de parabéns. Foi um excelente jogo, soubemos nos posicionar, atacar e defender. O CRB é uma equipe qualificada e que podia causar dificuldade. O time tá de parabéns", comemorou Gilberto após o apito final.

"Fico feliz em ajudar o Bahia. Sempre falei que queria ajudar. Hoje a gente trabalha forte para ajudar os companheiros e ajudar o Bahia a chegar onde ele quer", completou o atacante.

O time principal do Bahia, treinado por Dado Cavalcanti, volta a entrar em campo na quarta-feira (21), quando estreia na Copa Sul-Americana, contra o Montevideo City Torque, às 21h30, no estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai. Antes, no domingo (18), a equipe de aspirantes, comandada por Cláudio Prates, enfrenta o Bahia de Feira, pelo Campeonato Baiano. A bola rola às 16h, em Pituaçu.