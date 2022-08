'Foi um jogo para esquecer', analisa Jacaré sobre derrota do Bahia para o Sampaio

O desempenho do Bahia durante a derrota para o Sampaio Corrêa, por 2x0, na noite desta terça-feira (9), em São Luís, no Maranhão, não deixou os tricolores nada satisfeitos. Após o duelo, o atacante Vitor Jacaré lamentou o tropeço fora de casa. O jogador reconheceu que o time teve muita dificuldade na construção das jogadas.

"Foi um jogo para esquecer. Tivemos muita dificuldade, principalmente no último terço do campo, para criar oportunidades. Foi um jogo muito truncado. Mas agora temos que focar no jogo de sexta-feira para voltarmos a vencer nos mantermos na parte de cima da tabela", analisou o jogador.

A derrota fora de casa impediu o Bahia de seguir na vice-liderança da Série B. Com 40 pontos, o Esquadrão foi ultrapassado pelo Grêmio, que venceu o Operário por 5x1 e chegou aos 43.

Na sexta-feira (12), o tricolor voltará a atuar em casa. O time recebe o Ituano, às 21h30, na Fonte Nova, pela 24ª rodada do Brasileirão.