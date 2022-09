Foi vítima e perdeu dinheiro no golpe do 'Sem Parar'? Veja o que fazer

O grupo criminoso que fraudava tags do Sem Parar, empresa de pagamento automático de pedágios, cartões de combustível e estacionamento, fez centenas de vítimas em Salvador e Feira de Santana. Em um ano de fraudes, a quadrilha, que foi alvo de operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (1°), teria causado um prejuízo que já supera os R$ 200 mil.

Segundo informações da polícia, vítimas do golpe já foram ouvidas pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (DreofCiber) para detalhar em depoimento como perceberam a irregularidade. O delegado responsável pela investigação, Arthur Gallas, afirma que é difícil mensurar o número exato de pessoas lesadas.

"Através da conivência dos funcionários, eles conseguiam vincular os cartões de crédito dos clientes com as placas de terceiros. [...] Centenas de pessoas foram vítimas porque os golpes não eram de valores tão altos. Estimamos várias pessoas aqui em Salvador e em Feira de Santana, mas deve ser muito mais", explica Gallas.

Procurado pela reportagem para confirmar o prejuízo divulgado pela polícia, o Sem Parar, no entanto, negou que clientes tenham sido lesados, sem dizer diretamente se já houve o ressarcimento. A empresa informa ainda que foi através dela que a polícia iniciou as investigações que acabaram na operação.

"O Sem Parar esclarece que identificou irregularidades e contatou as autoridades para a devida investigação dos fatos. Os clientes do Sem Parar não foram impactados pelas irregularidades. A empresa colaborou com as investigações e segue à disposição para esclarecimentos", declara a Sem Parar, em nota.

Porém, se houver comprovação de fraude e débitos indevidos no cartão do cliente, é de responsabilidade da empresa o ressarcimento. Pelo menos, é o que garante o advogado Joaquim Magalhães, que trabalha na área civil.

"No caso em tela, no qual houve uma falha na prestação do serviço contratado pelo consumidor, a responsabilidade pela reparação dos danos é da própria empresa. Além dos danos materiais, decorrentes da vinculação do cartão de crédito, a empresa poderá ser condenada ainda ao pagamento de indenização por danos morais, desde que reste demonstrado o abalo à integridade psíquica, a dignidade, honra e imagem do cliente", explica Magalhães.

Ainda de acordo com o advogado, para além dos clientes que já foram ouvidos pela polícia e notaram anteriormente a fraude, quem só percebê-la a partir de agora também deve ser ressarcido.

"As pessoas que verificarem que seus dados foram clonados, bem como que tiveram seus cartões de créditos vinculados a "stickers" sem autorização, poderão acionar a empresa para obter o ressarcimento devido. Em caso de negativa da empresa em proceder com o ressarcimento, poderão ajuizar ação judicial indenizatória", completa.