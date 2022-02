Folia da solidariedade: Hemoba lança campanha de incentivo à doação de sangue

A Fundação Hemoba inicia, neste sábado (26), a partir das 7h30, a campanha ‘Folia da Solidariedade’. A ação tem como objetivo incentivar a doação de sangue e reforçar os horários de funcionamento dos postos de coleta durante o Carnaval – período com medidas restritivas neste ano em cumprimento aos protocolos sanitários estabelecidos contra a covid-19. O lançamento ocorre na sede da Hemoba, em Salvador, com a doação de sangue de integrantes do bloco carnavalesco ‘Paroano Sai Milhó’.

Em Salvador, a sede da Hemoba, na Avenida Vasco da Gama, funcionará normalmente até sexta-feira das 7h30 às 18h30 e no sábado (26) das 7h30 às 12h30. O posto de coleta do Salvador Norte Shopping atende aos voluntários nos dias 26/02, 28/02 e 01/03 das 9h às 18h. Nos dias 24 e 25/02 a unidade estará fechada. No Salvador Shopping o atendimento acontece normalmente de segunda a sábado, das 09h às 18h. Já os postos de coleta dos hospitais Ana Nery e Subúrbio realizam atendimento de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30. Os horários de atendimento dos 21 postos de coleta no interior do estado estão disponíveis no site da Hemoba.

Para Lindberg Macêdo, diretor do bloco ‘Paroano Sai Milhó’, mesmo sem a folia carnavalesca tradicional, é possível levar alegria para pessoas com um gesto solidário que é a doação de sangue. “Em todos os países do mundo é cotidiana a necessidade de estocagem de sangue e de produtos dele derivados. Em nossa Salvador temos a Hemoba, uma instituição que trabalha sem parar para garantir o fornecimento de sangue de forma segura. E como não poderia ser diferente, o ‘Paroano Sai Milhó’, tem o privilégio poder participar dessa campanha de um dos anjos da guarda de todos nós que vivemos na Bahia”.

“Neste começo do ano tivemos uma queda significativa no número de bolsas coletadas, em decorrência do aumento de casos por síndromes gripais. Por isso convidamos os voluntários que estejam saudáveis para que venham celebrar, a vida com alegria, doando sangue. Nossas unidades estarão abertas em horários habituais para atender a todos que desejarem fazer parte da folia da solidariedade. Enfeite sua máscara de proteção e venha salvar vidas” orienta Fernando Araújo, diretor-geral da Hemoba.

Os interessados em doar sangue devem ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. Pessoas com mais de 60 anos só poderão doar caso já tenham realizado alguma doação antes dos 60 anos. Além disso, é obrigatório estar em boas condições de saúde, ter mais de 50 quilos e a apresentar documento oficial com foto.

Ainda dentro das recomendações básicas, o voluntário deve estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação), sem ingerir bebida alcoólica nas 12 horas antecedentes à doação, e sem fumar por pelo menos 2 horas.