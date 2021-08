'Fomos muito lúcidos e equilibrados', avalia Ricardo Amadeu

O Vitória empatou com o Cruzeiro em 2x2 na noite desta quarta-feira (11), mas na avaliação de Ricardo Amadeu dava para ter comemorado o primeiro triunfo como visitante na Série B do Brasileiro. Auxiliar do clube e técnico interino, ele esteve à beira das quatro linhas pela segunda vez consecutiva e gostou de muitos aspectos apresentados ao longo do jogo.

"Avalio, pelo contexto geral do jogo, de forma negativa. Acho que a gente criou as melhores chances. Quando nos propomos a jogar, fomos muito lúcidos e equilibrados. Dava para ter saído daqui com a vitória. A gente sai daqui hoje insatisfeito com o resultado, mas feliz que a gente teve um poder de recuperação, de ir buscar um resultado negativo, que nosso atacante voltou a marcar. A gente criou algumas situações dentro do jogo, que poderiam ter nos dado um resultado positivo", afirmou.

O Vitória saiu na frente e fechou o placar com gols de Samuel. O Cruzeiro chegou a virar o jogo com as assinaturas de Rafael Sóbis e Giovanni. "Acho que a gente tem tido esse problema de oscilação dentro dos momentos do jogo. É uma coisa que a gente vem procurando corrigir. Nosso time tem oscilado, principalmente do meio para o final do segundo tempo. E no final do jogo", pontuou Ricardo Amadeu.

"Nosso time é jovem, está num processo de amadurecimento. Dentro da competição, vem se desenvolvendo. Acredito que nosso time é muito qualificado, mas, em alguns momentos, a gente ainda oscila dentro do jogo. Então a gente precisa ajustar isso o mais rápido possível, para que a gente não tenha tanta oscilação nos momentos do jogo e acabe sendo prejudicado por isso", completou o técnico interino.

O empate com o Cruzeiro manteve o Vitória na zona de rebaixamento da Série B. O rubro-negro segue na 17ª colocação, agora com 14 pontos. O Cruzeiro também estacionou na 15ª posição, com 17 pontos.

O Vitória volta a entrar em campo no domingo (15), às 16h, quando recebe o CRB, no Barradão, em jogo válido pela 18ª rodada da Série B. Depois, no dia 18, às 19h, visita o Vila Nova, no estádio OBA, em Goiânia, em partida que marca o encerramento do primeiro turno do campeonato.