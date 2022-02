Fora da casa, Rodrigo afirma que passou do ponto no BBB 22

Fora da casa do BBB 22, Rodrigo Mussi, segundo eliminado do programa admitiu que passou do ponto ao pensar apenas em jogar na casa. Em entrevista a Ana Maria Braga, nesta quarta-feira (2), ele explicou seu posicionamento na casa.

"Não vi ninguém mau caráter ou ruim de quem estava lá. Eu fui um kamikaze de tentar jogar o tempo todo e agora entendo porque as pessoas fugiam de mim. Tenho certeza que exagerei na dose, não tinha o meio termo, avaliou ele.

Rodrigo também aproveitou para elogiar Jade Picon, ao ver um vídeo da influenciadora comentando as atitudes dele no reality. "Ela tem uma inteligência emocional, que a faz se movimentar bem dentro do jogo. Está supercerta. Sou 15 anos mais velho e ela deu um baile em mim", disse.

Apesar dos conflitos na casa, ele elogiou Arthur Aguiar e aposta que ele pode ir longe no jogo. "Vai ser um dos melhores jogadores desta edição do BBB, porque ele é bem articulado, inteligentíssimo e um menino bom", disse. "Ele acha que todo mundo é contra ele. Se conseguir acertar isso vai para a final do BBB".