Fora da Copa do Nordeste, Vitória muda foco para o Baianão

Fora da Copa do Nordeste, o Vitória agora vai voltar as suas atenções para o Campeonato Baiano. O rubro-negro tem dois jogos da primeira fase atrasados, por conta de surtos de covid nos adversários, e vai realizar os confrontos nos próximos dias.

Nesta quarta-feira (28), o Leão recebe o Vitória da Conquista, às 19h30, no Barradão, em duelo válido pela segunda rodada. Depois desse confronto, restará ainda o confronto com o Jacuipense, pela quarta rodada.

Por conta do atraso nos jogos, a Federação Bahiana adiou a última rodada da primeira fase do estadual, que inicialmente estava marcada para esta quarta-feira.

O Vitória vive momento delicado no Brasileirão. O Leão soma sete pontos e está na nona colocação a dois pontos da zona de rebaixamento e cinco do G4. Por isso, vai precisar vencer os seus confrontos para não correr o risco de ser eliminado do Baianão de forma precoce pela terceira vez consecutiva.

Para o duelo diante do Bode, o técnico Rodrigo Chagas estará na beira do campo. Ele cumpriu suspensão na eliminação para o Ceará, quando a equipe foi comandada pelo auxiliar técnico Flávio Tanajura.