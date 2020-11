Fora de casa, Bahia pega o Coritiba e pode abrir oito pontos do Z4

O clima no Bahia voltou a ficar mais leve. Depois de três triunfos seguidos, o tricolor conseguiu dar uma boa respirada no Campeonato Brasileiro. Mas hoje, o Esquadrão tem um novo desafio para tentar se manter distante da zona de rebaixamento.

A partir das 18h, o tricolor encara o Coritiba, no estádio Couto Pereira, pela 21ª rodada do Brasileirão. O duelo é um confronto direto, já que os paranaeses são o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 20 pontos, cinco a menos que o tricolor, que está em 9º. Por isso, o Esquadrão sabe que o triunfo significaria abrir oito pontos da degola e respirar de vez na competição nacional.

A atenção em Curitiba será redobrada também por conta de outro aspecto. A campanha do Bahia fora de casa não tem sido animadora. Em todo o primeiro turno, o time ganhou apenas um jogo longe dos seus domínios, quando bateu o Botafogo, por 2x1, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pela primeira rodada da Série A.

"A gente sabe que vinha pecando muito, muita desatenção durante os jogos, e não conseguia sair com o resultado positivo. Agora eu acredito que seja mais questão de cobrança um em cima do outro dentro do grupo, questão de concentração, e a gente reencontrou o caminho dos triunfos", disse o zagueiro Juninho, confiante.

Por sinal, diante do Coritiba Juninho vai reencontrar o clube que o revelou. Questionado se comemorará caso marque gol sobre o alviverde, o defensor explica que não vê problema nisso e que usaria o momento de 'lei do ex' para extravasar junto com os companheiros.

"Vou comemorar sim, é a melhor forma de extravasar a alegria, o momento que estamos vivendo no Bahia. Não creio que seja desrespeito a nenhum clube comemorar gol, mas uma forma de alegria dentro do grupo. Comemorar com os meus companheiros é essencial", afirmou.

Problemas lá e cá

Em meio a maratona de jogos que tem enfrentado, o técnico Mano Menezes ganhou boas notícias para o jogo desta segunda. O tricolor terá os retornos dos volantes Gregore e Elias. A dupla cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na vitória de 2x1 sobre o Fortaleza e agora volta a ficar à disposição do comandante.

Por outro lado, Mano não terá o líder de assistências do time. Principal garçom na temporada, com oito passes para gol, o lateral esquerdo Juninho Capixaba recebeu o terceiro amarelo e está fora da partida.

A saída de Capixaba abre espaço para disputa pela vaga no setor. A tendência é de que Zeca seja o escolhido para ser titular diante do Coxa, mas o prata da casa Matheus Bahia corre por fora.

Do outro lado, o alviverde também tem problemas. Ou melhor, muitos problemas. O Coritiba vive um surto de covid-19 e pelo menos nove jogadores estão impedidos de encarar o tricolor. Entre os nomes divulgados estão: o goleiro Muralha, o lateral Patrick Vieira e os meias Matheus Galdezani, Nathan Silva e Matheus Bueno.

Outros dois atletas também testaram positivo e não tiveram os nomes revelados. Pelo mesmo motivo, o técnico Rodrigo Santana também está fora. O auxiliar Pachequinho comandará o time na beira do gramado. Ao todo, entre funcionários e elenco no futebol, são 16 infectados.

Completam a lista de desfalques os atacantes Yan Sasse, suspenso, e o argentino Ezequiel Cerutti, machucado.