Fora de combate há sete meses, Dinei projeta volta na semana que vem

Ídolo do Vitória, o atacante Dinei retornava para a Toca do Leão há quase nove meses, com a esperança de ser o goleador da equipe na temporada. Mas a expectativa não correspondeu à realidade. No fim de julho, os planos foram frustrados por uma lesão grave, e o centroavante precisou passar por cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Agora, sete meses depois, Dinei está perto do retorno. Recuperado, o jogador de 38 anos já vem trabalhando com o elenco rubro-negro, em processo de recondicionamento físico. E até projeta um possível retorno, já em março.

"Já estou na parte final da recuperação, feliz por estar voltando a trabalhar com o grupo. A previsão é [de retornar] no início do mês que vem. Estou bem, treinando com o grupo. E feliz em estar voltando e poder ajudar a equipe outra vez", disse Dinei.



O primeiro duelo do Vitória em março será na semana que vem. No dia 3, o Leão vai até o Pará para enfrentar o Castanhal, às 19h, pela primeira fase da Copa do Brasil. Antes, a equipe terá compromisso pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, e enfrentará o Atlético de Alagoinhas, às 16h deste sábado (26), no Barradão.

"Acho que esse jogo contra o Atlético está muito em cima, voltei a treinar com o grupo nessa semana. Vamos ver se, durante o jogo da Copa do Brasil, eu posso estar à disposição do professor", projetou Dinei.

Quando voltar, o centroavante terá uma concorrência dura pela camisa 9 do Vitória. Por enquanto, a vaga vem sendo dominada por Guilherme Queiroz, titular nos cinco jogos que o time fez na temporada, todos pelo Baianão. Até aqui, ele marcou um gol. Na cola, aparece Roberto, que saiu do banco em quatro partidas.

Mas isso não é tudo. Além da dupla, o técnico Dado Cavalcanti contará com Santiago Tréllez, recém-contratado. O jogador, porém, terá antes ajustar a forma física. O Vitória, por sua vez, precisa quitar dívidas para ser liberado pela Fifa e poder registrar o colombiano.

Dinei, porém, não vê a disputa pela posição como problema. Para ele, é uma concorrência sadia, que só favorece ao clube. "Quem ganha é o Vitória. São jogadores de alto nível, que chegaram para somar. Certeza que esse grupo está mais fortalecido para que a gente possa desempenhar uma grande competição e conseguir nosso objetivo, que é o acesso".

Por causa da lesão, Dinei deixou a temporada passada após 14 jogos pelo Leão, com dois gols marcados. Ao término da Série B, acabou vendo o time sofrer mais uma queda para a terceira divisão. Mas o veterano lembrou um momento similar da carreira, que serviu de aprendizado, e descartou uma aposentadoria. Em dezembro, acertou a renovação, até o fim de 2022.

"Você se preocupa mais em recuperar bem. Já tive essa lesão no joelho direito. A recuperação foi boa, voltei bem, joguei no Japão, fui artilheiro. Espero poder estar voltando dessa cirurgia e me superar mais uma vez ", disse.

"Depois da cirurgia, falei... O pessoal da fisioterapia também incentivando, os familiares. Isso te fortalece. A cirurgia foi um sucesso, a recuperação, melhor ainda. Agora estou 100%, só pegar confiança. Com certeza, vou ajudar esse ano a equipe do Vitória. (...) Não podia encerrar a carreira assim. Espero poder voltar e ajudar a equipe a conseguir o acesso".

Confira outros trechos da entrevista de Dinei:

Expectativa da torcida diante do retorno

Fico muito feliz, isso mostra que o torcedor confia em mim. É recíproco. Espero poder voltar e contribuir jogando bem, fazendo gols e ajudando a equipe do Vitória. Estou ansioso para voltar e poder ajudar o time da melhor maneira possível.

Metas pessoais para a temporada

Sempre, nas minhas entrevistas, eu deixo acontecer. Com certeza, se eu estiver bem, os gols vão sair naturalmente. Importante é que eu esteja bem. Com certeza, os gols vão sair.