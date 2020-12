Fora do ar: usuários relatam instabilidade nos serviços do Google

Os serviços do Google apresentam instabilidade da manhã desta segunda-feira (14) em todo o mundo. Usuários não conseguem acessar as páginas do Gmail, Drive e Youtube.

(Foto: Reprodução)

Ao tentar acessar, usuários encontram mensagens de erro temporário nos serviços. “Sua conta está temporariamente indisponível; lamentamos o transtorno e sugerimos que você tente novamente em alguns minutos”. O app para celular, por sua vez, não recebe novos e-mails.

Foram registradas instabilidades também no YouTube TV, Classroom, Nest (produtos de casa conectada do Google), Play Store (loja de aplicativos no Android), YouTube Music, Google Home, Stadia (streaming de jogos), Google Hangouts, Google Maps, Google Meet e Google Duo.

O problema nos sites gerou memes nas redes sociais.