'Fora Tite': apoiadores de Bolsonaro pedem saída de técnico após cumprimento frio

Durante a entrega das medalhas pelo título da Copa América, vencido pela Seleção Brasileira, neste domingo (7), uma cena chamou a atenção de muitos internautas. Tite, treinador da equipe masculina, cumprimentou de maneira bastante rápida e fria o presidente Jair Bolsonaro, que fazia parte da cerimônia de entrega, cumprimento jogadores e comissão técnica.

A aparente recusa do treinador em falar de forma mais demorada com o presidente da República, consideradas por muitos bolsonaristas como um desrespeito, fez com que a tag "Fora Tite" se tornasse um dos temas mais comentados do Twitter na tarde desta segunda-feira (8).

O pedido de saída do treinador campeão ficou entre os cinco assuntos mais comentados do país na rede social durante boa parte da tarde.

Vale lembrar que boa parte dos atletas campeões acolheu o presidente e chegou a haver um coro de "mito" durante um momento em que o grupo se juntou em volta do presidente.

Nas arquibancadas as reações ao presidente também ficaram divididas, com vaias e aplausos à sua presença em campo.