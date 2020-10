Foragido, agressor filmado batendo em mulher em Ilhéus acumula diversas ocorrências

Além de ocorrências de violência doméstica, Carlos Samuel Freitas Costa Filho, o homem que aparece em um vídeo agredindo uma mulher com vários socos no rosto em Ilhéus, no Sul da Bahia, também acumula registros de crime contra honra e ameaça. Foragido, ele teve prisão decretada pela Justiça na noite desta quinta-feira (15).

De acordo com informações passadas ao CORREIO pela Polícia Civil (PC) na noite desta sexta-feira (16), das dez ocorrências, três são de violência doméstica. Os registros destas foram feitos na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Ilhéus), com inquéritos já remetidos à Justiça.

Na unidade, também estão em curso outros procedimentos, entre eles o inquérito sobre a agressão registrada em vídeo, que resultou na prisão preventiva decretada pela Justiça nesta sexta-feira (16).

Há também uma ocorrência, de 2017, por maus-tratos contra a mãe. Esta ocorrência foi feita por uma vizinha. Além disso, tem ainda um registro de crime contra a honra feito por uma ex-namorada e um de ameaça contra uma mulher fora do contexto da Lei Maria da Penha. Segundo a polícia, nesses três casos, as investigações não puderam avançar, pois as vítimas se recusaram a comparecer para dar mais informações sobre a violência sofrida.

Já outras unidades da Polícia Civil abrigam mais três ocorrências relacionadas a Carlos Samuel: duas de ameaça a uma adolescente fora do contexto da Lei Maria da Penha e um de ameaça e difamação contra um jovem do sexo masculino.

Sem flagrante

Sobre o inquérito que trata das agressões registradas em vídeo, a Polícia Civil informou que “o suspeito foi ouvido e liberado, considerando que o fato ocorreu no mês de junho, o que anula a possibilidade de flagrante e que, naquele momento, a autorização para prisão ainda não havia sido decretada”.

Ainda segundo o órgão, diligências seguem sendo feitas para tentar cumprir o mandado de prisão contra o acusado, que segue foragido.

Justiça decreta prisão de agressor filmado batendo em mulher em IlhéusA Justiça decretou na noite desta quinta-feira (15) a prisão de Carlos Samuel Freitas Costa Filho, o homem que aparece em um vídeo agredindo uma mulher com vários socos no rosto em Ilhéus, no sul da Bahia.

Ele chegou a ser ouvido na Delegacia da Mulher da cidade ontem, mas como não havia mandado de prisão foi liberado em seguida. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) foi quem pediu a prisão preventiva de Carlos Samuel, que tem dez passagens pela Deam.

Segundo o MP, a notícia da agressão foi encaminhada na manhã de quinta ao órgão, que solicitou de imediato adoção das medidas cabíveis, com a prisão de Carlos. A justificativa fala na "na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando-se a gravidade da conduta concreta (exacerbada violência empregada) e a condição reincidente do autor do fato".

O MP lembra que Carlos Samuel já foi denunciado pelo órgão em 2015 por crimes de violência doméstica, ameaça e cárcere privado cometidos contra outra mulher. Ele chegou a ser condenado em primeira instância nesse caso. Houve recurso da defesa, diz o MP, mas a condenação de cárcere privado foi mantida em agosto desse ano. O Tribunal da Justiça da Bahia (TJ-BA) reconheceu, contudo, a prescrição referente aos crimes de violência doméstica e ameaça.

A vítima do vídeo que viralizou já foi ouvida pela polícia. Ela afirmou que ambos viviam uma relação conturbada, com várias agressões. Os dois já terminaram o relacionamento.

Ontem, Carlos Samuel falou por cerca de quatro horas. Ele contou que o vídeo é do final de junho, quando ele e a mulher do vídeo viviam juntos e namoravam há seis meses. Afirmou estar arrependido pelo seu comportamento.

Antes, o agressor já havia divulgado uma nota, com a repercussão do caso, afirmando que é "um jovem trabalhador", sem "envolvimento com algum tipo de prática criminosa". Ele disse estar pronto para cumprir a punição de acordo com a lei. Afirmou ainda que ele mantinha uma "relação muito conturbada, eivada de inúmeros casos de ciúme doentio, diversas agressões físicas e morais". Disse que no dia do vídeo estava voltando de uma festa, bêbado e que "perdeu a cabeça".

ALERTA! CENAS FORTES