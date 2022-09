Foragido da Justiça é preso ao ser identificado por Sistema de Reconhecimento Facial

Após alerta de 95% de semelhança do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública, um homem acusado de tráfico de drogas, e que estava foragido da Justiça, foi capturado em Salvador na manhã deste sábado (3).

As câmeras da SSP indicaram a passagem do suspeito por um dos pontos monitorados. Após confirmação de documentos, o homem foi apresentado na Polinter, onde o mandado expedido pela 1ª Vara de Tóxicos de Salvador cumprido. O local do flagrante não foi informado pela polícia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o Sistema de Reconhecimento Facial já na prisão de 410 foragidos da Justiça.