Foragido da Mata Escura é baleado ao tentar entrar no Marotinho

Evandro Soares da Conceição, 33 anos, foi baleado duas vezes quando tentava entrar no bairro do Marotinho, em Salvador. O crime aconteceu na noite deste sábado (15). O homem disse que pretendia visitar a mãe quando foi abordado por criminosos.

Evandro contou para os investigadores do Hospital Geral do Estado (HGE) que deixou o Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, em 2017, em uma saída temporária, mas não retornou.

Segundo o boletim de ocorrência, ele afirmou para os policiais que tem envolvimento com o tráfico de drogas e que foi baleado por integrantes de uma facção criminosa rival.

O homem disse que foi abordado quando chegou no bairro para visitar a mãe dele. Evandro não informou quantos bandidos participaram do crime, mas disse que, entre eles, estava um traficante conhecido como Papito. As balas acertaram o abdômen e a coxa direita de Evandro. O estado de saúde dele não foi divulgado.