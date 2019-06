Foragido há 15 anos, Fernandinho Guarabu é morto pela polícia no Rio

Fernando Gomes de Freitas, conhecido como Fernandinho Guarabu, apontado como líder da quadrilha que controla a venda de drogas da comunidade do Dendê, foi morto nesta quinta-feira (27) durante uma operação policial.

Segundo a Polícia Militar (PM), ele morreu em confronto com agentes do Batalhão de Choque na favela da Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro.

Guarabu era um dos mais procurados pela polícia. Uma recompensa de R$ 30 mil era oferecida para quem desse informações sobre seu paradeiro.

Ele estava foragido há mais de uma década. Na operação policial, cinco pessoas foram presas, de acordo com informações da PM.

Cinco mortos

A operação policial para prender Guarabu deixou pelo menos cinco mortos, entre eles, o traficante. Segundo informações da Polícia Militar, eles morreram em confronto com agentes.

