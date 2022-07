Foragido posta foto no jogo do Flamengo e é preso na saída do estádio

Um foragido da Justiça foi preso na saída do estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal, após um jogo do Flamengo nesta quarta-feira (20). Acontece que Breno Willians Correia postou uma foto acompanhando a patida contra o Juventude, acendendo o alerta das autoridades, que o capturaram em uma blitz.

De acordo com o Correio Braziliense, Breno é investigado por crimes como tráfico de drogas, tentativa de homicídio e violência doméstica.

Com informações de que o foragido estava no estádio, as equipes de inteligência constataram que o rapaz havia ido de carro para o jogo.

Os policiais penais tiveram o apoio dos militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Assim que a partida terminou, os PMs montaram uma blitz e conseguiram capturar o suspeito. Breno foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) para registro de ocorrência.