Foragidos da justiça são presos após se inscreverem para o Enem no Maranhão

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão preventiva, no último domingo (13), durante a realização da primeira prova do Enem 2022. Dois candidatos que se inscreveram para o certame foram identificados como foragidos da Justiça

As prisões ocorreram em São Luís e em Santa Inês, ambas cidades do Maranhão. A ação contou com a participação de 10 policiais federais.

Os foragidos respondiam por crimes de estelionato e de trânsito. Ambos foram recolhidos a unidades prisionais e estão à disposição do Poder Judiciário.