Força do Bahia na Fonte Nova foi fundamental na campanha de 88

A campanha do segundo título brasileiro do Bahia começou no dia 2 de setembro de 1988 e terminou no dia 19 de fevereiro de 1989, depois de 29 jogos, com 13 triunfos, 11 empates e cinco derrotas.

No primeiro turno, o tricolor bateu na trave ao terminar em terceiro no Grupo B, um ponto atrás do Grêmio. Os dois primeiros de cada chave se garantiam por antecipação. No segundo turno, o quarto lugar deu a classificação graças ao total de pontos, já que o Vasco liderou os dois turnos e abriu espaço. A partir dali, o fator casa fez a diferença.

Jogando na Fonte Nova, o Bahia perdeu só uma vez, 1x0 para o Botafogo. Derrota que seria decisiva porque marcou a saída de Renato e a entrada do jovem Charles no ataque a partir do jogo seguinte.

Foi em casa que o Bahia segurou o 0x0 com o Sport e avançou à semifinal. Mas foi contra o Fluminense a maior demostração de força. Mais de 110 mil pessoas viram o Esquadrão virar para 2x1, reverter a vantagem do time carioca após o empate por 0x0 no Rio e chegar à final.

Na decisão contra o Inter, história parecida. O Bahia saiu atrás, conseguiu a virada para 2x1 (dois gols de Bobô), reverteu a vantagem do time gaúcho, que jogava por dois empates para ser campeão, e levou esperança ao Rio Grande do Sul. O resto da história está bordada na camisa tricolor.

Veja a campanha do Bahia no Brasileirão de 1988:

Primeiro turno

Bahia 1x1 Bangu (pênaltis 6x5)

Bahia 1x0 Vitória

Fluminense 3x0 Bahia

Bahia 1x0 Flamengo

Goiás 2x2 Bahia (pênaltis 4x2)

Atlético-MG 1x1 Bahia (pênaltis 4x1)

Bahia 1x1 Sport (pênaltis 5x4)

Bahia 2x0 Atlético-PR

São Paulo 0x2 Bahia

Bahia 1x0 Palmeiras

Internacional 3x0 Bahia

Portuguesa 0x0 Bahia (pênaltis 4x5)

Segundo turno

Bahia 2x1 Cruzeiro

Vasco 0x0 Bahia (pênaltis 5x3)

Guarani 0x0 Bahia (pênaltis 3x4)

Bahia 0x1 Botafogo

Bahia 2x0 Corinthians

Criciúma 0x1 Bahia

Coritiba 2x0 Bahia

Bahia 5x1 Santos

Bahia 3x1 Grêmio

Santa Cruz 2x1 Bahia

Bahia 2x1 América

Quartas de final

Sport 1x1 Bahia

Bahia 0x0 Sport

Semifinal

Fluminense 0x0 Bahia

Bahia 2x1 Fluminense

Final

Bahia 2x1 Internacional

Internacional 0x0 Bahia