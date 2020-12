Forças Armadas realizam desinfecção especial do Elevador Lacerda

Um dos principais pontos turísticos de Salvador, o Elevador Lacerda passou na manhã desta segunda-feira (21) por uma desinfecção completa, visando o combate contra o novo coronavírus. A ação foi promovida pelo Comando Conjunto Bahia, das Forças Armadas Nacionais.

A limpeza no Elevador Feita foi feita com a substância quaternário de amônia, produto que garante proteção de até 60 dias sem contaminar o ambiente ou causar risco às pessoas.

Após a aplicação do agente, foi necessário que o Elevador ficasse parado por cerca de 30 minutos, retornando à sua operação normal logo em sequência.

"É uma ação muito importante. Fazer essas parcerias que contribuem para a sociedade civil é uma soma de experiências, e podemos agregar positivamente a todos. Já fizemos mais de 70 desinfecções ao longo de todo o estado, e deveremos fazer mais em breve", afirmou o tenente Edson Ribeiro Júnior, responsável pela ação, ao CORREIO.

Além do Elevador Lacerda, a equipe do Comando Conjunto Bahia também desinfeccionou hoje o Plano Inclinado Gonçalves. Somando as duas áreas, mais de 2.500 m² foram higienizados pela força-tarefa.