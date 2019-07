Ford Ka tem recall com 143.514 unidades por risco de incêndio

A Ford anunciou recall das versões Hatch e Sedan do Ka, modelos de 2018 e 2019, com os finais de chassi que estão na lista abaixo. O atendimento começa em 22 de julho. A estimativa é de que 143,5 mil carros precisarão passar pelo recall da empresa.

Modelo Chassis (8 últimos dígitos) Datas de produção 2018 De J8159050 até K8206504 De 11 junho de 2018 até 10 de julho de 2018 2019 De K8164645 até K8366999 De 11 junho de 2018 até 15 de maio de 2019

A montadora diz que o problema detectado é no chicote do sistema de monitoramento da bateria, que pode causar um curto circuito com risco de incêndio no motor.

De acordo com a Ford, o chicote pode ter sido montado de forma incorreta e, por isso, ter ficado presa entre a bateria e o suporte, com risco de esmagamento e dano, prejudicando seu funcionamento.

A solução será a instalação gratuita de uma fita de isolamento e clipe de retenção no chicote do sistema de monitoramento da bateria. Caso seja necessário, o chicote será substituído, também de graça.

Quem precisar atender ao recall deve agendar uma data entrando em contato com o Centro de Atendimento Ford (CAF), no 0800 703 3673, ou uma Concessionária Ford. Será possível confirmar se seu carro está envolvido e agendar o serviço.