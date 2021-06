Fornecimento de água será normalizado até quinta (3) à noite, diz Embasa

A Embasa informou na manhã dessa quarta-feira (2) que foi concluído ontem (1), por volta das 23 horas, o serviço que desviou um trecho de adutora que passa sob a área onde ocorrem as obras da linha 1 do Metrô, no bairro de Granjas Rurais. De acordo com a empresa, o abastecimento já está sendo retomado de forma gradativa e a estimativa é que a normalização plena ocorra até a noite de quinta-feira (3).

A empresa de disribuição de água informou ainda que até a completa regularização, o abastecimento complementar está sendo realizado com carros-pipa mediante solicitação nos canais de atendimento da empresa (App Embasa, agenciavirtual.embasa@embasa.ba.gov.br e o 0800 0555 195). A prioridade é o atendimento de hospitais e postos de saúde.

Além de Salvador, foram afetados com o desabastecimento os municípios de Simões Filho, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, Candeias e Madre de Deus. Na capital baiana foram atingidos 52 bairros: Ilha de Bom Jesus dos Passos, Ilha dos Frades, Ilha de Maré, Aeroporto, Águas Claras, Alto do Cabrito, Areia Branca, Bairro da Paz, Boca da Mata, Cajazeiras, Campinas de Pirajá, Canabrava, Cassange, Castelo Branco, Coutos, Dom Avelar, Fazenda Coutos, Fazenda Grande, Granjas Rurais Presidente Vargas, Itacaranha, Itapuã, Itinga, Jaguaripe, Jardim Cajazeiras, Jardim das Margaridas, Jardim Nova Esperança, Marechal Rondon, Mussurunga, Nova Brasília, Nova Constituinte, Nova Esperança, Palestina, Paripe, Pau da Lima, Periperi, Piatã, Pirajá, Plataforma, Porto Seco Pirajá, Praia Grande, Rio Sena, São Cristóvão, São João do Cabrito, São Marcos, São Rafael, São Thomé, Sete de Abril, Stella Maris, Trobogy, Vale dos Lagos, Valéria e Vila Canária.