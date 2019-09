Fortaleza bate o Goiás no Castelão e Zé Ricardo vence a primeira

O Fortaleza fez bem o dever de casa neste domingo (1º) ao ganhar do Goiás por 2x0, na Arena Castelão, em Fortaleza, e entrou na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2020. O jogo válido pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro foi o terceiro do técnico Zé Ricardo no comando tricolor.



A estreia do treinador foi na derrota em casa para o Internacional e a reação começou no empate por 3 a 3 contra o Santos, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. Assim, o Fortaleza subiu para o 12.º lugar com os mesmos 21 pontos do Goiás, mas na frente por conta do saldo de gols (-3 contra -9).



Os dois times começaram a partida se estudando, tanto que o primeiro lance de perigo aconteceu apenas aos 22 minutos. Kayke recebeu nas costas da zaga e bateu para defesa do goleiro Felipe Alves. A arbitragem, porém, assinalou impedimento do atacante esmeraldino.



A resposta do Fortaleza foi mortal. Aos 25 minutos, Tinga cruzou na segunda trave e Quintero, livre de marcação, bateu rasteiro. O goleiro Tadeu ainda chegou a tocar na bola, mas não o bastante para evitar o gol tricolor. Logo depois, Felipe Pires finalizou forte, a bola desviou em Rafael Vaz e passou raspando a trave.



A situação do Goiás ficou ainda pior aos 36 minutos, quando Yago Rocha recebeu o segundo cartão amarelo após falta em Felipe Pires e foi expulso. Em vantagem no placar e também numericamente, o Fortaleza passou a administrar o jogo.



Logo no início do segundo tempo, o Goiás quase empatou quando Michael completou para o gol e parou no travessão. Aos 12 minutos, no contra-ataque, Felipe Pires cruzou rasteiro e Osvaldo completou de carrinho para fazer o segundo do Fortaleza



Na sequência, André Luis aproveitou cruzamento rasteiro de Felipe Pires e chegou batendo de primeira. A bola explodiu na trave. Aos 34 minutos, Osvaldo bateu de fora da área e Tadeu espalmou para fora. O Goiás não mostrou forças para reagir e foi dominado até o fim do jogo.



Os dois times voltam a campo no próximo sábado pela 18.ª rodada, a penúltima do primeiro turno. O Fortaleza recebe o Fluminense, às 17 horas, novamente na Arena Castelão, enquanto que o Goiás enfrenta o Palmeiras, às 21 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.