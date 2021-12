Fortaleza x Bahia: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O futuro do Bahia no Campeonato Brasileiro será definido nesta quinta-feira (9). O time entra em campo contra o Fortaleza pela última rodada da Série A, e o confronto vale a permanência do Esquadrão na competição. O Tricolor de Aço precisa apenas de um triunfo para se garantir na elite em 2022. Confira as informações da partida.

Onde assistir?

O jogo entre cearenses e baianos terá transmissão do TNT, na TV fechada, e do Premiere, no pay per view. Depois, você confere todas as informações no Correio24horas.

Horário

O confronto será no Castelão e a bola rola a partir das 21h30.

Prováveis escalações

Fortaleza: Marcelo Boeck, Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Bruno Melo; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio, Matheus Bahia; Patrick, Lucas Mugni e Rodriguinho; Raí, Gilberto e Juninho Capixaba. Técnico: Guto Ferreira.

Arbitragem

Flávio Rodrigues de Souza (SP) apita o jogo, auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).