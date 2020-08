Forte explosão atinge Beirute, capital do Líbano; assista vídeos

Uma forte explosão ocorreu na capital do Líbano, Beirute, na tarde desta terça-feira, 4. As causas da explosão, cujos vídeos têm sido replicados nas redes sociais, ainda não estão claras. O governo já contabiliza mais de 25 mortos e 3 mil feridos.

A Cruz Vermelha afirma que há centenas de vítimas, entre mortos e feridos. Parte foi levada a hospitais, mas ainda há muita gente presa em escombros dentro de suas casas. Barcos estão resgatando pessoas que foram jogadas ao mar.

Nas redes sociais, moradores da capital relatam que janelas de edifícios e casas no entorno do local da explosão estilhaçaram.

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Imagem impressionante do momento da explosão em Beirute. Gigantesca. Triste pic.twitter.com/HjUp6zFtEz — Guga Chacra ???????????????????????????????????????? (@gugachacra) August 4, 2020

Here's a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

BREAKING: Massive explosion rocks Beirut; reports of many injured pic.twitter.com/7CY6jK5YDu — BNO News (@BNONews) August 4, 2020

UNVERIFIED: Footage from Beirut explosion pic.twitter.com/UGao8444dr — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 4, 2020