Fortes chuvas na Alemanha revelam esconderijo de artefatos nazistas

Parece que não é só no litoral baiano que encontramos itens nazistas. Durante a última semana, caixas misteriosas vindas de um navio alemão da segunda guerra, naufragado em 1944, chegaram às praias de todo o estado. Já do outro lado do mundo, as águas revelaram outros itens relacionados ao partido de Adolf Hitler.

As chuvas intensas que atingiram a Europa e causaram grandes enchentes no último mês produziram um verdadeiro cenário de destruição. Além das vidas perdidas, inúmeras casas foram afetadas pelo temporal. Em uma delas, localizada no distrito alemão de Hagen, uma parede caída revelou um antigo esconderijo nazista.

A casa pertence à tia de Sebastian Yurseven, um historiador que mora na mesma cidade. Ele havia se prontificado a ajudar nas reformas quando percebeu algumas coisas estranhas. Na parede danificada, ele notou uma placa de gesso solta e, através dela, encontrou um verdadeiro portal para o passado: uma pequena sala, cheia de objetos históricos.

Flut in Hagen: Hagen: Flut legt geheimes Nazi-Versteck in Eckesey frei: Als die Flut am 14. Juli eine Wand in Eckesey beschädigt, kommt ein 76 Jahre altes Versteck zum Vorschein. Ein wichtiger Fund für Hagens Forscher. https://t.co/1aybvzvTrE (bot) pic.twitter.com/nMcxrRLLPi — Sauerland (@DasSauerland) July 31, 2021

O esconderijo continha várias edições do jornal Westfalenpost - ainda em publicação - datadas da década de 1940, um revólver, um soco-inglês, dezenas de máscaras de gás, uma águia símbolo do Partido Nazista, livros e documentos oficiais nazistas e uma pintura com o rosto de Hitler.

Só ficou claro que isso era um grande achado depois de alguns momentos. É algo muito importante, porque a literatura nazista ainda é pouco conhecida",disse Yurtseven, ao próprio Westfalenpost.

Segundo o The Sun, alguns documentos serão expostos no museu da cidade de Hagen.