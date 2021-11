Fórum debate sustentabilidade nos Tribunais de Contas nesta quarta (3)

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) vai promover um fórum para debater a sustentabilidade nas instituições públicas, na quarta-feira (3). Batizado de O Papel dos Tribunais de Contas na Promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o evento acontecerá das 14h às 17h, no Plenário Conselheiro Lafayette Pondé, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e será transmitido pela internet.

Encontro terá dois painéis (Foto: divulgação)

O encontro tem como objetivo divulgar a importância da adesão pelas instituições públicas e privadas, aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) constantes da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas por conta dos protocolos sanitários para prevenção contra a covid-19. Interessados podem fazer a inscrição on-line. Quem não puder comparecer ao plenário ainda poderá acompanhar o fórum pelo canal do YouTube do TCE, do TCM, da Acbeu e da Escola Virtual da PGE/BA. O público-alvo são servidores das diversas esferas da Administração Pública e sociedade civil.

A abertura do evento será feita pelos presidentes do TCE-BA, conselheiro Gildásio Penedo Filho; e do TCM-BA, conselheiro Plínio Carneiro da Silva Filho; pelo procurador geral do Estado da Bahia, Paulo Moreno Carvalho (PGE/BA); e pelo presidente da ACBEU, Durval Olivieri.

A Agenda 2030 é um plano de ação mundial, assinado por 193 países, incluindo o Brasil, e aprovado pela ONU, que indica 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, de forma igualitária e sustentável.

Confira a programação:

Painel 1

14:30 Palestra 1: A Prática dos ODS nas Instituições

Palestrante: Eduardo Athayde (ACBEU)

14:50 Palestra 2: Agenda 2030 na PGE/BA

Palestrante: Luciane Croda (PGE/BA)

Mediador: Antônio Emanuel Andrade de Souza (TCM/BA)

15:20 – Debates Painel 1





Painel 2

15:30 Palestra 3: Apresentação da Auditoria Operacional – Avaliação das Ações Governamentais Voltadas à Implementação dos ODS no Estado da Bahia

Palestrante: Djam Bittencourt (TCE/BA)

15:50 Palestra 4: Estratégia Paraná de Olho nos ODS

Palestrante: Adriana Lima (TCE/PR)

Mediador: Yuri Lopes de Mello (MP/BA)

16:10 – Debates Painel 2