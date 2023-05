Fórum ESG Salvador 2023: Gestão municipal tem 40% de mulheres em cargos de chefia

A agenda ESG guia os projetos da prefeitura de Salvador há pelo menos duas gestões. Desde lá, os resultados são cada vez mais positivos. Três deles mereceram destaque especial do prefeito Bruno Reis na palestra de abertura da segunda edição do Fórum ESG, ontem (30): 40% dos cargos de liderança no município são ocupados por mulheres; é a única cidade do mundo em que toda a iluminação é feita com lâmpadas de Led (que são mais econômicas e duráveis) e os incentivos dados pelo município para quem usar energia solar.

Além disso, Bruno Reis apresentou outros 10 projetos desenvolvidos pela prefeitura com base nos conceitos de governança social, ambiental e corporativa. O evento aconteceu no Porto de Salvador. Segundo ele, a meta é levar a capital baiana para o pódio das cidades mais modernas e conectadas do país.

"Muitos perguntam: 'prefeito, você é de direita, esquerda ou de centro?'. Eu digo que eu sou de resultado, de entrega, de ações que estão mudando diariamente a vida das pessoas, levando soluções para os seus problemas e transformando realidades. Óbvio, sempre preocupado com as questões sociais e ambientais", declarou o gestor.

A preservação do meio ambiente, citou, é garantida pelo projeto Casa Soma +, que coleta resíduos recicláveis e troca por moedas digitais, produtos e vantagens. No ano passado, foram coletadas 736 toneladas de materiais recicláveis nas 12 unidades do projeto instaladas no município. Também foi lançado o programa Salvador Solar, que estimula o uso de energia solar fotovoltaica, garantindo até 10% de desconto no IPTU de empreendimentos que adotem o sistema.

Aliado a isso, a prefeitura já plantou 95 mil árvores em Salvador e criou o site Cidade Circular, para orientar pequenos negócios sobre a pauta ambiental. Em breve, o município contará com um espaço Sebrae, no Parque da Cidade, um viveiro de vegetação de restinga em Stella Mares, com o primeiro centro de preservação da Mata Atlântica e o fim do uso de sacolas não recicláveis em supermercados, já que na última sexta (19), foi sancionada uma lei que proíbe o uso de distribuição do produto na cidade.

Já o pilar social, recebe 86% dos recursos da prefeitura. No ano passado foram investidos R$ 55 milhões no setor, segundo Bruno Reis. São valores destinados a programas como o Primeiro Passo e Aluguel Social. “Somos a capital do Nordeste que mais investe na área social. Reformamos mais de 40 mil casas pelo Programa Morar Melhor e nos orgulhamos muito disso”, celebrou o prefeito.

Até o final deste ano, os soteropolitanos contarão com 10 restaurantes populares onde serão ofertadas 4 mil refeições diárias. Já existem duas unidades, localizadas em São Tomé de Paripe e Pau da Lima. Já está confirmado que os próximos dois serão inaugurados em breve, nos bairros de São Cristóvão e Fazenda Coutos.

Na área de governança, Salvador é destaque entre as capitais com melhor desempenho fiscal do país. No ano passado, ficou em primeira posição entre as capitais nordestinas no indicador que mede a qualidade da informação contábil e fiscal no Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CPL). “Isso mostra que, de um lado, temos uma gestão eficiente e, do outro, aplicamos menos recursos públicos para alcançar resultados positivos”, destacou Bruno Reis.

Sendo a cidade mais negra fora da África, o território baiano é apresentado no país e no mundo a partir do Programa Salvador Capital Afro. O que incentiva o afroturismo e movimenta a economia local. Os funcionários públicos municipais que trabalham para isso quase não usam papel. Graças ao programa Sefaz Verde, o uso do material é quase zero nos processos administrativos.

Pilares ESG na prefeitura

Governança:

40% de mulheres em cargos de gestão

Sefaz Verde

Destaque em gestão fiscal

Social:

Investimento de 86% dos recursos públicos

Ampliação de restaurantes populares

Ambiental:

Casa Soma + (736 toneladas de materiais recicláveis em 2022)

Salvador Sola

95 mil árvores plantadas

Cidade Circular

Extinção de sacolas não recicláveis

Em breve:

Sebrae no Parque da Cidade

Viveiro de restinga em Stella Mares

Centro de preservação da Mata Atlântica

Mais 8 restaurantes populares

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo