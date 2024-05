APPMBA

Associação de PMs contesta excessos na abordagem à deputada Olívia Santana

A deputada chegou a publicar um vídeo em suas redes sociais onde define a abordagem como "violenta, completamente inadequada e daquelas que o nosso povo sofre todos os dias". "Os policiais, com as armas do lado de fora, apontadas para o meu carro, começaram a gritar: 'Desce do carro, porra. Todo mundo com a mão na cabeça'", disse.

A carta também diz que no feriado do Dia do Trabalhador os agentes seguiam na rua "na missão de servir e proteger mesmo com o risco da própria vida, sem receber periculosidade, com GAP que varia de III a V, com CET de 35% a 90%, com total desvalorização financeira e profissional e, ainda por cima, sendo desrespeitados por uma parlamentar, que ao invés de apresentar projetos e colaborar com a mudança do cenário de violência na Bahia, optou por atacar policiais militares".