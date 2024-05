TRÁFICO DE HOMICÍDIOS

Líder e dois integrantes de organização criminosa são presos em Serrinha

Segundo a Polícia Civil, o líder do grupo é responsável pelo tráfico e homicídios decorrentes do confronto com rivais na região e patrocinava eventos na cidade. Ele responde pelo o homicídio de uma mulher e a tentativa contra o dela filho, em junho de 2019.