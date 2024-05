SUSPEITA DE TRÁFICO

Dois homens morrem após tiroteio com a polícia no Arenoso

Dois homens morreram após trocar tiros com a polícia na madrugada desta quinta-feira (2), no bairro do Arenoso, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, militares da Rondesp foram informados da presença de homens armados em um carro que transitava na Liberdade. O automóvel foi localizado e o condutor tentou fugir, mas o veículo colidiu com um muro na rua Reinaldo Praxedes, já no Arenoso.