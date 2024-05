SALVADOR

Guarda Municipal resgata jiboia de 2,5 m em Santa Teresa

O resgate foi feito no bairro de Santa Teresa e o animal foi entregue no Centro de Triagem de Animais Silvestres do Inema. A Guarda informa que caso flagre algum animal silvestre, o cidadão deve entrar em contato com a GCM, através do telefone (71) 3202-5312.