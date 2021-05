Fórum gratuito debate a qualidade de vida para pacientes com doenças intestinais

A DII Brasil (Associação de Pacientes com Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa) promove entre os dias 7 e 30 de maio uma série de quatro fóruns regionais online que vão disseminar informações para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais.

Abertos ao público, os eventos serão realizados em meio à campanha Maio Roxo, um movimento internacional que dá visibilidade ao Dia Mundial de Doenças Inflamatórias Intestinais, celebrado em 19 de maio, e em especial à Doença de Crohn e à Retocolite Ulcerativa.

“Nosso objetivo é mostrar que essas pessoas podem levar uma vida praticamente normal desde que recebam o diagnóstico precoce e o tratamento adequado”, afirma Patrícia Mendes, presidente da DII Brasil. As doenças intestinais inflamatórias acometem cerca de cinco milhões de pessoas no mundo, em especial os jovens entre 20 e 40 anos e os idosos, entre 55 e 75 anos.

A Doença de Crohn afeta parte inferior do intestino delgado e o intestino grosso, mas pode atingir qualquer órgão do aparelho digestivo. Causa diarreia, cólica abdominal, febre e sangramento retal. Já a Retocolite Ulcerativa acomete o intestino grosso, se caracterizando pela inflamação e ulceração da camada mais superficial do cólon.

Os sintomas incluem diarreia com sangramento retal e dor abdominal. No Brasil, não existem dados precisos sobre prevalência dessas enfermidades. Estudos mostram que no Estado de São Paulo existem 52,5 casos por 100 mil habitantes, dos quais 53,8% são portadores de retocolite ulcerativa e 46,2% de Doença de Chron.

Fóruns regionais

Os fóruns online serão realizados nas quatro regiões do País pela DII Brasil com apoio das associações estaduais de pacientes, por meio da plataforma Zoom e do YouTube da DII Brasil.

Abertos ao público, poderão ser assistidas mediante inscrição prévia e gratuita por meio do portal da entidade, que pode ser acessado pelo site. Este ano, serão ofertadas 280 vagas pelo zoom e as pessoas poderão interagir com os palestrantes logo após as apresentações.

Confira a programação:

Fórum Norte

07/05 – Abertura

08/05 – Palestras sobre Aromaterapia, Musicoterapia, Reiki e Pranaymas, técnica do Yoga de respiração com consciência ou respiração consciente.

09/05 – Palestras sobre Cromoterapia, Qualidade do sono nas DII, Hipnoterapia e Sexualidade.

Fórum Sudeste

14/05 – Abertura

15/05 – Palestras: O que são biológicos, Preparação ao Acesso da terapia biológica, O que são biossimilares e o que é a intercambialidade e Farmacovigilância.

16/05 – Palestras: Transporte e conservação de biológicos; Pesquisa Clínica; Biológicos e Coronavírus.

Nordeste

21/05 – Abertura, apresentações artísticas e palestra sobre LOAS.

22/05 – Palestras: Direito dos Pacientes, Direito do Trabalho e concursos, Direito à Saúde e Direito Previdenciário.

23/05 – Palestras: Tratamento convencional em Retocolite Ulcerativa, Gestação e puerpério nas DII e Tratamento convencional em Doença de Crohn.

Centro-Oeste

28/05 – Abertura

29/05 – Palestras: Mitos e verdades sobre a Vitamina D (Protocolo Coimbra), Truques de preparação de alimentos nas DII e Intolerância à lactose e ao glúten.

30/05 – Palestras: Probióticos, Absorção de micronutrientes nas DII e Suplementos alimentares: mitos e verdades.