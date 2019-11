Fórum Norte-Nordeste de Saúde do Homem ocorre nesta sexta em Salvador

Salvador receberá nessa sexta-feira (22) o VI Fórum Norte-Nordeste de Saúde do Homem no Brasil. O evento, que faz parte das iniciativas da campanha Novembro Azul, tem entrada gratuita (com quantidade limitada de vagas), e ocorrerá na Faculdade Estácio, no bairro do Stiep, das 13h às 18h.

Durante o fórum, o público poderá acompanhar gratuitamente profissionais, principalmente da área de urologia, falando sobre câncer de pênis, de próstata, infertilidade, andropausa, entre outros assuntos.

Participam do evento vários nomes importantes da área, como os professores - Antonio F. J. Vinhaes, Andre Durand, Antônio Pedreira, Benedicto Oliveira, Carlos Souza, Gabriela Coelho, Joabe Carneiro, José Luciano Araujo, Neviton Castro, Sylvio Quadros, Ubirajara Barroso, Tulio Cesar, além dos organizadores, Wagner Coelho Porto e Hélder Coelho Porto.

O evento tem como público-alvo, além do público leigo interessado no assunto, médicos generalistas, enfermeiros, fisioterapeutas e estudantes da área de saúde.

As inscrições e mais informações podem ser adquiridas no e-mail forumsaudedohomem@gmail.com.