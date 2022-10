Foto de Cássia Kis beijando Lúcia Veríssimo viraliza nas redes sociais

Depois que a atriz Cássia Kis fez comentários homofóbicos durante uma live no Instagram com a jornalista Leda Nagle, a situação começou a ficar tensa para a famosa. Isso porque a artista Lúcia Veríssimo, de 64 anos, compartilhou uma foto bem polêmica.

No clique, as duas estão se beijando e, de acordo com Lúcia, a troca de carinho foi de verdade. Na legenda, a atriz comentou que Kis estaria sendo hipócrita em querer aparecer falando mal da comunidade LGBTQIA+.

"Meu tbt (Throwback Thursday, espécie de quinta-feira da nostalgia) de hoje vai ser em homenagem à Cássia Kis. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. Sim, é a Cássia Kiss quem está me beijando...chega!!! Não foi novela não, foi vida real!!!", escreveu.

Discurso homofóbico

Na live, que foi realizada no Instagram da sogra de Sabrina Sato, Cássia Kis, que é adepta ao atual governo, comentou que muitas pessoas estão querendo destruir a família tradicional, principalmente quando se envolve com alguém da mesma orientação sexual. Em um trecho, ela compartilha uma informação, sem checagem, sobre um "beijódromo" para crianças.

"Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando. Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo", disse.