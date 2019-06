Fotos: torcedores vão ao Farol da Barra acompanhar Brasil e Peru

A partida entre Brasil e Peru, pela Copa América, está agitando a multidão concentrada no Farol da Barra. São soteropolitanos, turistas brasileiros e estrangeiros que estão sofrendo, vibrando, e fazendo caras e bocas com cada lance, na tarde deste sábado (22). A Arena N1 Brahma, evento oficial da Conmebol, reuniu os torcedores para assistir à partida no telão e ainda curtir o show da banda Lambasaia após o jogo.

Os organizadores estimam que cerca de 6 mil pessoas estão assistindo ao jogo na arena. Confira as fotos:

(Fotos: Marina Silva/ CORREIO)

O colombiano Andres Garcia, 31, foi um dos presentes. Ele veio para Salvador assistir a partida entre a seleção colombiana e o Paraguai. "Eu moro há quatro anos no Brasil, em Brasília, mas escolhi vir para Salvador acompanhar o jogo da minha seleção por não conhecer a cidade. Estou achando cheia e gostando", disse ele, que é matemático e viajou com mais oito pessoas.

Já o artista plástico Ady Guedes, 52, abriu mão de viajar neste São João. Na capital, ele aproveitou para ir à Arena com a esposa e o filho para conferir o desempenho da seleção brasileira. "Não é todo dia que o Brasil sedia a Copa América e tem essa mobilização toda, não é? Então a gente tem que aproveitar. Eu estou acompanhando todos os jogos, fui na Arena Fonte Nova ver os jogos e vim aqui também", disse.

Para curtir de forma personalizada, o artista plástico criou o "chapa-copa", um chapéu estilizado feito de materiais recicláveis como isopor. "Ele vai dar muita energia positiva para que a nossa seleção vença a Copa América", disse.

Os amigos Fabrício Batista e Alberto Vieira, ambos de 21 anos, também ficaram em Salvador. De acordo com eles, o motivo foi a falta de grana. Para continuar aproveitando o São João e a Copa América, os dois foram à Arena Brahma nos três jogos do Brasil, e já disseram que também vão nos próximos. "Aproveitamos para beber, ver o jogo e ainda curtir o show", disseram.