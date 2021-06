Frades franciscanos promovem feijoada e live pela trezena de Santo Antônio neste fim de semana

Os frades do Convento de São Francisco promovem uma série eventos, neste sábado (12) e neste domingo (13), pela celebração da Trezena de Santo Antônio. Um dos pontos altos é a Feijoada de Santo Antônio, no domingo, com o objetivo de conseguir doações para o convento. Além disso, haverá uma live especial e um show de prêmio.

Neste ano, devido à pandemia, a feijoada será no modelo para levar para casa. De acordo com o frei Luiz Antônio, da Ordem dos Frades Menores, as vendas já foram encerradas. Os pratos foram vendidos a R$ 10, para serem consumidos em casa.

"Na trezena (de Santo Antônio), nós frades fazemos algumas coisas como quemesses. Já fizemos em outras edições a feijoada de Santo Antônio, mas tinha algum tempo que não fazíamos. Nesse ano atípico, resolvemos fazer como forma de ajudar o próprio convento e assim conseguimos algumas doações para o convento. Não vai ser da forma tradicional, de sentar nas mesas", explica o frei.

Ainda neste sábado, haverá a live musical Aos Pés de Santo Antônio, a partir das 19h. A live, que será transmitida pelo canal do Convento São Francisco no Youtube, terá participação de artistas baianos como Gerônimo, J. Velloso e Carlinhos Brown.

No domingo, haverá também o show de prêmios. "Ainda temos algumas rifas. Logo após a missa das 17h, terá o sorteio dos prêmios e a benção dos pãezinhos de Santo Antônio, que todo mundo vai levar para casa. O sentido desse pãozinho é levar a benção de Deus para casa", completa frei Luiz Antônio. As rifas estão sendo vendidas a R$ 5.

Para mais informações, entre em contato com o convento pelo Whatsapp através do número (71) 99411-0841.